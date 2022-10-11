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11 октября, 18:33

В UFC предложили новый контракт 45-летнему Олейнику

Руслан Минаев
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UFC предложил новый контракт 45-летнему бойцу Алексею Олейнику.

«Контракт закончился еще в апреле. Меня попросили подраться сверх контракта, я подрался. Что дальше, пока не знаю, не решил. UFC уже предложил [новый контракт]», — цитирует бойца ТАСС.

Ранее сообщалось, что Олейник больше не является бойцом UFC.

1 октября он проиграл единогласным решением судей Илиру Латифи в турнире UFC Fight Night.

Олейник выступал в UFC с 2014 года, одержал 9 побед и потерпел 8 поражений. Он владеет рекордом по числу боев в UFC среди российских спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/16019113
Алексей Олейник
UFC
ММА
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