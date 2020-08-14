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Хабиб рассказал, под чьим руководством тренируется после смерти отца

11:28
Хабиб Нурмагомедов и Абдулманап Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов и Абдулманап Нурмагомедов. Фото Instagram
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) на пресс-конференции в Москве рассказал о подготовке к бою с Джастином Гэтжи (22-2), который запланирован на 24 октября и должен пройти на бойцовском острове в Абу-Даби.

— Я везде тренируюсь: нахожусь в селении — в селении тренируюсь, нахожусь дома в Махачкале — там тренируюсь, у меня везде свой зал, — сказал Нурмагомедов. — Пока работаю самостоятельно, но потом подключится Хавьер Мендес. Он прилетит туда, где у нас будет лагерь проходить, пока думаем над локацией. За 45 дней до боя он прилетит. (Михаил Потапов)

О смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедов стало известно 3 июля. Ему было 57 лет.

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