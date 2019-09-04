Хабиб отменил открытую тренировку перед боем с Порье

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов отменил открытую тренировку в преддверии боя с американцем Дастином Порье, чтобы пообщаться с болельщиками.

30-летний Нурмагомедов приехал в один из торговых центров в Абу-Даби, где участники турнира UFC 242 проводили открытые тренировки, вышел на помост и заявил, что вместо демонстрации бойцовских навыков хочет пообщаться с фанатами, попросив их задавать ему вопросы.

Хабиб рассказал, что никогда не будет менять весовую категорию, не теряет надежды сразиться с Жоржем Сен-Пьером и не собирается танцевать лезгинку после побед. Несколько слов Нурмагодедов сказал и о Порье, назвав его очень сложным соперником.

Бой между Хабибом и Порье пройдет в Абу-Даби в субботу (начало — 23.00 мск). (Илья Андреев)