Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб отменил открытую тренировку перед боем с Порье

17:05
Теги:

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов отменил открытую тренировку в преддверии боя с американцем Дастином Порье, чтобы пообщаться с болельщиками.

Онлайн поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье на UFC 242.Хабиб — Порье: бой года в UFC. Live!

30-летний Нурмагомедов приехал в один из торговых центров в Абу-Даби, где участники турнира UFC 242 проводили открытые тренировки, вышел на помост и заявил, что вместо демонстрации бойцовских навыков хочет пообщаться с фанатами, попросив их задавать ему вопросы.

Хабиб рассказал, что никогда не будет менять весовую категорию, не теряет надежды сразиться с Жоржем Сен-Пьером и не собирается танцевать лезгинку после побед. Несколько слов Нурмагодедов сказал и о Порье, назвав его очень сложным соперником.

Бой между Хабибом и Порье пройдет в Абу-Даби в субботу (начало — 23.00 мск). (Илья Андреев)

Опрос

проголосовало: 10208
Все опросы
Как закончится бой Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




Прямой эфир
Прямой эфир