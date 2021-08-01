Хабиб оказал помощь нокаутированному сопернику Рабаданова после боя на Bellator 263

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов оказал помощь американцу Дэниэлу Кэри после того, как тот уступил россиянину Гаджи Рабаданову в поединке на турнире Bellator 263.

Нурмагомедов помог врачам уложить Кэри на носилки.

Рабаданов нокаутировал Кэри в первом раунде поединка. После боя американец не смог самостоятельно подняться на ноги.