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Хабиб оказал помощь нокаутированному сопернику Рабаданова после боя на Bellator 263

05:38
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов оказал помощь американцу Дэниэлу Кэри после того, как тот уступил россиянину Гаджи Рабаданову в поединке на турнире Bellator 263.

Нурмагомедов помог врачам уложить Кэри на носилки.

Рабаданов нокаутировал Кэри в первом раунде поединка. После боя американец не смог самостоятельно подняться на ноги.

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Иван Торопцев все материалы автора

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