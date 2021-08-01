Багдасарян нокаутировал Англина ударом ногой в голову в дебютном поединке в UFC

Армянин Мелсик Багдасарян победил американца Коллина Англина в поединке на турнире UFC Vegas 33 в полулегком весе.

29-летний Багдасарян нокаутировал 28-летнего Англина хэдкиком во втором раунде. Для обоих бойцов этот поединок стал дебютным в UFC.

Welcome to the UFC pic.twitter.com/XsuTNAb5Gx — MS (@UFC_Obsessed) August 1, 2021

На счету Багдасаряна 6 побед и 1 поражение в ММА, у Англина 8 побед и 2 поражения.