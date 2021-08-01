Артем Тарасов намекнул на бой Моргенштерна с Димой Гордеем
07:25
Блогер и боец Артем Тарасов намекнул на то, что рэпер Моргенштерн проведет поединок против блогера Димы Гордея.
Тарасов опубликовал у себя в Instagram фото Моргенштерна и Гордея в октагоне на турнире промоушена Hardcore.
«Ну что, за кого болеете?» — написал Тарасов.
18 июля стало известно, что Моргенштерн подписал контракт с промоушеном Hardcore.
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