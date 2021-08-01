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Артем Тарасов намекнул на бой Моргенштерна с Димой Гордеем

07:25
Моргенштерн. Фото Instagram
Моргенштерн. Фото Instagram

Блогер и боец Артем Тарасов намекнул на то, что рэпер Моргенштерн проведет поединок против блогера Димы Гордея.

Тарасов опубликовал у себя в Instagram фото Моргенштерна и Гордея в октагоне на турнире промоушена Hardcore.

«Ну что, за кого болеете?» — написал Тарасов.

18 июля стало известно, что Моргенштерн подписал контракт с промоушеном Hardcore.

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