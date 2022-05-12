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Сегодня, 10:48

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон и Даниэль Кормье обменялись оскорблениями в Twitter

Тони Фергюсон и Даниэль Кормье в Twitter вступили в перепалку
Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (23-5) опубликовал в Twitter видео взвешивания Даниэля Кормье (22-3) в преддверии турнира UFC 210, на котором он держится за полотенце, что якобы помогло ему уложиться в лимит полутяжелого веса.

Также Фергюсон написал: «Как не сделать вес, дамы и господа. Они должны были лишить его титула точно так же, как Чарльза Оливейру. Мое почтение всем тем, кто делает это правильно и поддерживает чистоту нашего спорта».

В ответ Кормье попросил Фергюсона успокоиться и «засунуть свою голову в какую-нибудь дыру». «Тони, пожалуйста, хватит, — написал Кормье в Twitter. — Отдохни, засунь свою голову в какую-нибудь дыру. Соберись и выздоравливай, чувак. Проведи немного времени со своей семьей. Пожалуйста, хватит! Я прошу тебя. Все это не очень хорошо. Ты меня огорчаешь».

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