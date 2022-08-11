Хабиб про поп-ММА: «Эти организации преследуют грязь, поэтому у них много просмотров»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в беседе с журналистами после турнира Eagle FC 49 прокомментировал деятельность поп-ММА промоушенов.

«Конечно, грязи много. Но всегда так было. Посмотрите, сколько сайтов, где грязь продается, — и у них миллионы просмотров. Это очевидные вещи. Эти организации преследуют грязь, и из-за этого у них есть просмотры», — сказал Нурмагомедов.