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Хабиб про поп-ММА: «Эти организации преследуют грязь, поэтому у них много просмотров»

Хабиб прокомментировал деятельность поп-ММА промоушенов
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в беседе с журналистами после турнира Eagle FC 49 прокомментировал деятельность поп-ММА промоушенов.

«Конечно, грязи много. Но всегда так было. Посмотрите, сколько сайтов, где грязь продается, — и у них миллионы просмотров. Это очевидные вещи. Эти организации преследуют грязь, и из-за этого у них есть просмотры», — сказал Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов. «В поп-ММА преследуют грязь». Хабиб: первое интервью российским СМИ в 2022-м
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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