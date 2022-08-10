Магомедов победил Абдибаита Уулу и стал чемпионом полулегкой весовой категории в Eagle FC

Расул Магомедов (12-3) одержал победу в поединке с Бусурманкулом Абдибаитом Уулу (14-4) в главном поединке вечера турнира Eagle FC 49 в Бишкеке (Кыргызстан) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47). Российский боец стал новым обладателем пояса организации в полулегкой весовой категории.

Ранее уроженец Кыргызстана Абдибаит Уулу был лишен титула чемпиона в полулегком весе из-за того, что не смог сделать вес в преддверии поединка на турнире Eagle FC 49.

Магомедов идет на серии из трех побед. В прошлом поединке он выиграл у Абдурахмана Гитиновасова (7-2) раздельным решением судей 18 февраля на Eagle FC 45 в Москве.