Хабиб о решении Хасиева остановить бой: «Я бы так не стал делать»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в беседе с журналистами после турнира Eagle FC 49 прокомментировал поступок основателя АСА Майрбека Хасиева, который остановил бой на турнире АСА 141.

22 июля перед пятым раундом поединка между Али Баговым и Рашидом Магомедовым Хасиев вышел в клетку и дисквалифицировал обоих спортсменов за пассивное ведение боя.

«Давайте я отвечу со свой стороны, своей колокольни, — сказал Нурмагомедов. — Я бы хотел, чтобы они [Багов и Магомедов] у меня в клетке и дрались, и боролись, и обнимались, потому что это два бойца высочайшего уровня. С одним из них я даже дрался (Хабиб победил Багова в 2010 году. — Прим. «СЭ»). С Рашидом я тоже мог подраться, хотя и не подрался. В одно время мы хорошо шли — еще до того, как я в UFC подписался. До UFC всегда смотрел на этих спортсменов как на потенциальных соперников. Но сейчас я считаю, что это две легенды российских ММА. Пусть обнимаются, пусть борются, в чем проблема? Я бы хотел видеть таких бойцов у себя в лиге.

То, что они между собой не дрались… не думаю, что они договорились. Я их хорошо знаю, их окружение знаю. Они хорошие и воспитанные ребята. Они вышли — и кто-то не стал бить, так и пошло. Не думаю, что бой был договорным.

А насчет того, что сделал Хасиев, — это его право. Он же там владелец. Так посчитал. Не знаю, как на это смотрят правила ММА. Но хозяин— барин. Но я бы не стал так делать. Пусть борются, пусть дерутся. Это их право. Если есть бойцы, которые неправильно себя ведут по отношению к лиге, — думаю, это можно решить за кулисами, когда это все закончится. Думаю, поступок Хасиева стал более медийным, чем сам бой, Гран-При, потому что Дана Уайт не говорил про Гран-При, но обсуждал поступок [Хасиева], который был».