Хабиб Нурмагомедов отреагировал на трагедию в казанской гимназии
18:00
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии.
«Чужих детей не бывает, соболезнуем всем родным и близким», — написал Нурмагомедов в Instagram.
Сегодня, 11 мая, молодой человек Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи. Известно о девяти погибших, в числе которых две учительницы. В больницу доставлен 21 человек: 18 детей и трое взрослых.
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