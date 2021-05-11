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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на трагедию в казанской гимназии

18:00
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии.

«Чужих детей не бывает, соболезнуем всем родным и близким», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Сегодня, 11 мая, молодой человек Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи. Известно о девяти погибших, в числе которых две учительницы. В больницу доставлен 21 человек: 18 детей и трое взрослых.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/COvGHHSsOZD/

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