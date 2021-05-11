Хабиб Нурмагомедов отреагировал на трагедию в казанской гимназии

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии.

«Чужих детей не бывает, соболезнуем всем родным и близким», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Сегодня, 11 мая, молодой человек Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи. Известно о девяти погибших, в числе которых две учительницы. В больницу доставлен 21 человек: 18 детей и трое взрослых.