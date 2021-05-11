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Дана Уайт планирует устроить бой между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем

19:12
Дана Уайт. Фото USA Today Sports
Дана Уайт. Фото USA Today Sports
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Президент UFC Дана Уайт готов организовать суперпоединок между экс-чемпионом организации в полутяжелом весе Джоном Джонсом и бывшим обладателем пояса в тяжелом весе Стипе Миочичем.

«Ну, многие люди не думали, что Миочич — величайший тяжеловес всех времен, — сказал Уайт в интервью ESPN. - Он действительно величайший тяжеловес. Так и есть. Миочич многое вложил в это дело и достиг всего, чтобы стать лучшим тяжеловесом. Он — величайший тяж всех времен, и это факт. И я не знаю... Посмотрим, что будет дальше. Мне нравится то, что в нем горит огонь и хочет драться. И да, я думаю мы можем устроить поединок Миочича против Джона Джонса».

В конце марта на UFC 260 Миочич уступил нокаутом Фрэнсису Нганну, который теперь является действующим чемпионом тяжелого дивизиона.

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