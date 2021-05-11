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Шлеменко о Чимаеве: «Догадываюсь, почему этих персонажей так от меня корежит»

17:29
Александр Шлеменко. Фото Instagram
Александр Шлеменко. Фото Instagram
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Российский боец ММА Александр Шлеменко отреагировал на комментарий Хамзата Чимаева в свой адрес.

«К слову про тех, кто очень сильно ждал моего поражения, — написал Шлеменко в Instagram 11 мая. — Получаю мощную поддержку от людей из различных регионов нашей страны — спасибо всем!

Но иногда мне присылают и вот такие комментарии. Я примерно догадываюсь, почему этих персонажей так от меня корежит, но интересно ваше мнение, друзья!

Только огромная просьба обойтись без оскорблений! Еще раз благодарю за поддержку всех здравых и правильно воспитанных людей!»

 

Ранее шведский боец чеченского происхождения оставил саркастический комментарий под постом с цитатой Шлеменко, перепутав при этом имя российского спортсмена.

«Много не пей, Коля, это плохо для здоровья!» — написал Чимаев.

7 мая во Владивостоке Шлеменко одержал победу над бразильцем Марсио Сантосом единогласным решением судей.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/COvCEU9t3dH/

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