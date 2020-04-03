Хабиб Нурмагомедов: «Конор как старая проститутка, которая хочет внимания»

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов раскритиковал ирландца Конора Макгрегора, который назвал дагестанца трусом.

— Знаете, что я чувствую? Он как старая проститутка, которая хочет внимания, — приводит слова Нурмагомедова ESPN. — Его время ушло. Так и передайте ему.

Ранее Нурмагомедов провел прямой эфир в Instagram, в котором рассказал о причинах отмены боя с Тони Фергюсоном. Во время прямого эфира Хабиб объяснил, что не против боя с Тони Фергюсоном, но не знает, куда ему лететь, чтобы провести поединок на фоне пандемии коронавируса.

Конор и Хабиб провели поединок в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года. Хабиб победил болевым приемом в четвертом раунде и завоевал чемпионский пояс.