«Хабиб струсил первым, сделав счет 3-2 в пользу Тони». Макгрегор обвинил Нурмагомедова в срыве боя с Фергюсоном

Боец UFC Конор Макгрегор заявил, что находится в хорошей форме для того, чтобы провести бой. Экс-чемпион UFC остается на карантине в Ирландии и пока не имеет возможности вылететь в США, даже если его включат в кард UFC 249 (18 апреля).

«Я в отличной форме, чтобы провести бой, — написал Макгрегор в Twitter. — Когда все это началось, Я сказал себе, что рад тому, что у меня не назначен официальный бой. В противном случае мне пришлось бы жить в потоке постоянно меняющейся информации и готовиться в ситуации неопределенности. Но я бы преодолел все преграды. И выиграл бы бой.

На самом деле ближе к дате боя Тони и Хабиб ввязались в игру на слабо. И Хабиб струсил первым, сделав счет 3-2 в пользу Тони.

Хабиб сбежал домой из США посреди кризисной ситуации. Это очень рискованно. Поздравления, Тони".

В понедельник чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не может вернуться из России в США на бой с американцем Тони Фергюсоном (25-3). Поединок запланирован на 18 апреля на шоу UFC 249. По словам Хабиба, в UFC ему сказали, что турнир на 99 процентов состоится в Абу-Даби, после чего, 19 или 20 марта, он покинул тренировочный лагерь в США и отправился в ОАЭ. Однако его с командой не пустили в страну, так как въезд на территорию Эмиратов с 19 марта для иностранцев закрыт. После этого Нурмагомедов вернулся в Махачкалу, и сейчас остается в Дагестане.

В среду Хабиб сообщил об отмене поединка с Фергюсоном.