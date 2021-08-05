Хабиб: «Как думаете, что бы я сделал с Конором, если бы не было полиции и рефери?»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на подкасте Майка Тайсона Hotboxin вспомнил бой против Конора Макгрегора.

Генри Сехудо: «Ты прыгал из клетки специально на Диллона Дэниса?»

Хабиб Нурмагомедов : «Я просто хотел укусить его за сердце. У меня вопрос. Скажи мне, что было бы [с Конором], если бы на арене не было полиции? Если бы не было рефери? Что было бы?»

Генри Сехудо: «Ты бы его убил. Он бы пожертвовал своей жизнью».