Хабиб: «Как думаете, что бы я сделал с Конором, если бы не было полиции и рефери?»
21:40
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на подкасте Майка Тайсона Hotboxin вспомнил бой против Конора Макгрегора.
Генри Сехудо: «Ты прыгал из клетки специально на Диллона Дэниса?»
Хабиб Нурмагомедов: «Я просто хотел укусить его за сердце. У меня вопрос. Скажи мне, что было бы [с Конором], если бы на арене не было полиции? Если бы не было рефери? Что было бы?»
Генри Сехудо: «Ты бы его убил. Он бы пожертвовал своей жизнью».
6 октября 2018 года Нурмагомедов финишировал Макгрегора ущемлением шеи в главном событии UFC 229.
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