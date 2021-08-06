Макгрегор обратился к Хабибу: «Я хочу съесть его детей»

Ирландский боец Конор Макгрегор вновь обратился к экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Я хочу съесть его детей! Когда он вообще их видел в последний раз? Жену? Маму? Как насчет того, чтобы провести время со своими детьми и семьей для разнообразия и не произносить мое имя до того, как снова окажешься где-нибудь в ловушке. В следующий раз тебе может не так повезти», — написал Макгрегор в Twitter.

Фраза «Я хочу съесть твоих детей» принадлежит американскому боксеру Майку Тайсону. Ранее Хабиб пришел на подкаст Тайсона, где обсуждал в том числе Макгрегора.

У Хабиба трое детей: в июне 2015 года родилась дочь Фатима, в декабре 2017-го — сын Магомед, а в декабре 2019-го родился третий ребенок.