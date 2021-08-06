Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Tokyo 2020
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Макгрегор обратился к Хабибу: «Я хочу съесть его детей»

03:15
Конор Макгрегор. Фото AFP
Конор Макгрегор. Фото AFP
Теги:

Ирландский боец Конор Макгрегор вновь обратился к экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Я хочу съесть его детей! Когда он вообще их видел в последний раз? Жену? Маму? Как насчет того, чтобы провести время со своими детьми и семьей для разнообразия и не произносить мое имя до того, как снова окажешься где-нибудь в ловушке. В следующий раз тебе может не так повезти», — написал Макгрегор в Twitter.

Фраза «Я хочу съесть твоих детей» принадлежит американскому боксеру Майку Тайсону. Ранее Хабиб пришел на подкаст Тайсона, где обсуждал в том числе Макгрегора.

У Хабиба трое детей: в июне 2015 года родилась дочь Фатима, в декабре 2017-го — сын Магомед, а в декабре 2019-го родился третий ребенок.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Это просто японская бомба! Россия улетела в финал, вытянув абсолютно мертвый сет у Бразилии
Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия снова пятая
Тимановская вернулась в Европу. Есть ли у нее будущее в спорте?
Сестры Аверины начинают борьбу в Токио и битва гандболисток с Норвегией. Чего ждать на Олимпиаде 6 августа
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд