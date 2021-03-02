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Хабиб: «Думаю, я хороший человек»

16:21
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что за пределами октагона он совсем другой человек.

«За пределами октагона я совершенно другой. Внутри клетки я должен быть агрессивным. Я всегда ставлю перед собой цель победить, чтобы мне подняли руку.

Вне клетки я обычный человек. Как говорится: «Быть, а не казаться». Мне не сложно быть хорошим человеком. Думаю, я таким и являюсь. Но к своим оппонента я не всегда хорошо отношусь», — цитирует Нурмагомедова Esquire.

Дополнительная информация:

https://www.esquireme.com/content/51023-exclusive-khabib-nurmagomedov-first-interview-since-retirement-muslim-faither-UFC-future

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