Хабиб: «Думаю, я хороший человек»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что за пределами октагона он совсем другой человек.

«За пределами октагона я совершенно другой. Внутри клетки я должен быть агрессивным. Я всегда ставлю перед собой цель победить, чтобы мне подняли руку.



Вне клетки я обычный человек. Как говорится: «Быть, а не казаться». Мне не сложно быть хорошим человеком. Думаю, я таким и являюсь. Но к своим оппонента я не всегда хорошо отношусь», — цитирует Нурмагомедова Esquire.