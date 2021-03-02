Штырков проведет бой с Гуговым 26 марта в Санкт-Петербурге

Кард турнира АСА 120 пополнился очередным противостоянием: Иван Штырков (17-2-1) встретится с Муратом Гуговым (7-3), сообщает сайт промоушена.

После яркого дебюта против Магомеда Исмаилова, Иван Штырков принял решение продолжить выступление в АСА. За спиной у Ивана 20 профессиональных поединков, 17 побед и 12 финишей.

Соперником Штыркова станет Мурат Гугов, который одержал досрочно все победы в своей карьере.

Бой пройдет 26 марта на АСА 120 в Санкт-Петербурге.