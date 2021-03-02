Штырков проведет бой с Гуговым 26 марта в Санкт-Петербурге
16:34
Кард турнира АСА 120 пополнился очередным противостоянием: Иван Штырков (17-2-1) встретится с Муратом Гуговым (7-3), сообщает сайт промоушена.
После яркого дебюта против Магомеда Исмаилова, Иван Штырков принял решение продолжить выступление в АСА. За спиной у Ивана 20 профессиональных поединков, 17 побед и 12 финишей.
Соперником Штыркова станет Мурат Гугов, который одержал досрочно все победы в своей карьере.
Бой пройдет 26 марта на АСА 120 в Санкт-Петербурге.
Дополнительная информация:
https://www.aca-mma.com/news/ivan-sty-rkov-vstretitsya-s-muratom-gugovy-m-na-asa-120-acqvxBM5_1073
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