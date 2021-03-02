Евгений Курданов подписал контракт с Bare Knuckle FC

Звезда кулачного бокса Евгений Курданов по прозвищу «Моряк» официально перешел в Bare Knuckle FC. Тем самым 26-летний крымчанин стал первым россиянином, подписавшим контракт с сильнейшей лигой мира по кулачным боям.

«Мы это сделали, я подписал эксклюзивный контракт с мировой Лигой кулачных боев — Bare Knuckle FC», — сообщил спортсмен в своем Instagram.

Рекорд Курданова в кулачном боксе составляет 4-0. В последнем бою он провел реванш с Зелемханом Дукаевым, победив его единогласным решением судей по итогу трех раундов.