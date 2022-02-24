Лицо Джеффа Монсона после боя с Александром Емельяненко: как выглядит боец

Появилось фото лица Джеффа Монсона после боя с Александром Емельяненко

Американский боец Джефф Монсон проиграл россиянину Александру Емельяненко в бою на голых кулаках на турнире «Россия против США», который прошел в Москве 23 февраля.

Поединок продлился три раунда по две минуты. Судьи единогласным решением отдали победу 40-летнему Емельяненко.

51-летний американец получил серьезные поверждения лица во время боя. В первом раунде он побывал в нокдауне, но смог продолжить поединок и довести его до конца.

После поражения Монсон признался, что его соперник был лучше в этом бою. Также он поблагодарил российских болельщиков.

Напомним, ранее бойцы уже встречались в ноябре 2012 года. Тогда по правилам MMA Александр проиграл Джеффу во 2-м раунде.