Арман Царукян: «К Махачеву у меня никакой злости нет, только спортивный интерес»

11-й номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (18-2) заявил, что хочет провести с Исламом Махачевым (22-1) реванш, а также добавил, что после победы над Матеушем Гамротом (20-1) рассчитывает подраться против Бенила Дариуша (21-4).

«У меня к Махачеву никакой злости и агрессии нет, только спортивный интерес, — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Hustle MMA. — Конечно, мне интересен бой с Исламом. Если после Гамрота мне дадут бой с Исламом, я буду очень рад. Махачеву нужен бой, который приведет его к титулу, потому что сейчас я не думаю, что ему дадут титульный бой. Если дадут, для меня это будет хорошо, потому что я подерусь с Дариушем или с кем-нибудь, кто идет наверх».

Царукян проведет следующий бой против поляка Матеуша Гамрота (20-1), который занимает 12-ю строчку рейтинга UFC в легком весе. Поединок состоится 25 июня на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Бой станет главным событием вечера.