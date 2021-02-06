Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Грузинский боец UFC рассказал о своем прыжке в прорубь

15:27
Мераб Двалишвили. Фото Instagram
Мераб Двалишвили. Фото Instagram

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили рассказал «СЭ» своем самочувствии после неудачного прыжка в прорубь.

— Мой прыжок был большой ошибкой. Сначала все мои друзья были обеспокоены тем, что я получил травму. Но потом они поняли, что со мной все в порядке. И мы все посмеялись над этой ситуацией. Сейчас чувствую себя прекрасно!

Ранее, 4 февраля, Двалишвили опубликовал в своем Instagram видео, на котором он ныряет в замерзший водоем. Спортсмен позже признался, что не ожидал удара об лед. «Увидел лед, где, как мне показалось, были снег и вода», — написал боец в своем Instagram.

(Константин Колмаков)

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир