Второй номер рейтинга легчайшего веса UFC Кори Сэндхэген поделился мнением о чемпионе дивизиона Петре Яне.

«У него очень продуманный защитный стиль. Да, он иногда раскрывается для агрессивной атаки, но при этом всегда очень защищен. Он умеет находиться немного вне ударной дистанции, что не всем соперникам удобно. И в 4-унцевых перчатках вот так держаться вне дистанции — это большой плюс. Он также сбалансированный. При этом к его оппозиции есть вопросы, конечно», — сказал Сэндхэген в интервью «СЭ» на медиа-дне к UFC Vegas 18.

В ночь на 7 февраля Сэндхэген подерется с Фрэнки Эдгаром в со-главном событии вечера UFC Vegas 18.