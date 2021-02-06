Боец ММА рассказал, как Хабиб помог 50 наркозависимым людям

Боец ММА Магомедзаид Заидов рассказал в интервью «СЭ», что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов помог в реабилитации примерно 50 наркозависимым людям.

Заидов ранее сам страдал от наркозависимости, а теперь руководит реабилитационным центром «Решение» в Дагестане.

«Хабиб сам очень тесно вовлечен в процесс оказания помощи [наркозависимым], — сказал Заидов. — Очень многим людям помог. Человек 50, которым он помог реабилитироваться. И финансово им помогает, и есть такие сложные люди, для которых необходимо какое-то авторитетное лицо, которое бы обратилось к нему, смотивировало».

«Хабиб уделял свое время, приходил, уделял внимание, разговаривал с ними, — отметил боец. — Это даже больше стоит, чем финансовая помощь. Финансовая помощь, когда она излишняя, она как откуп идет. А внимание, которое человек уделяет, оно дорогого стоит. Хабиб этим очень многим помог, ребятам с района, с которыми вместе рос».

(Илья Андреев)