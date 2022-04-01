Боец Fight Nights Григорий Пономарев раскритиковал работу рефери в его бою с Юсупом Шуаевым.

Поединок за титул чемпиона AMC Fight Nights в тяжелом весе состоялся 25 марта в Астрахани. Шуаев победил нокаутом во втором раунде, а незадолго до этого рефери Герихан Шибилов поднял бойцов в стойку, когда Пономарев находился сверху на Шуаеве в позиции «маунт».

«Не то чтобы претензия, но если ты (Пономарев обращается к рефери. — Прим. «СЭ») ошибся... Ты же человек, а не машина или робот, то ты признай, что ты ошибся, — сказал Пономарев «СЭ». — Зачем ты там сидишь и что-то там про священную корову рассказываешь. Маунт-шмаунт... Это разве священная корова? Как ты мог понять за две секунды, что я расслабил мышцы? Вы же сами, наверное, видели душетрепательное интервью, в котором он [рефери] говорит, что увидел, как я расслабился и дальше что-то там... Я не смотрел до конца это интервью, потому что, похоже, слушать таких высокоинтеллектуальных людей я не смогу. Была активная работа, и ты ее просто нарушил. Ты украл мой хлеб».