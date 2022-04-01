Дьюи Купер: «Нужно отказываться от секса за 4-6 недель до боя, что бы ни говорили ученые»

Тренер Франсиса Нганну по ударной работе и бывший наставник многих чемпионов мира по боксу Дьюи Купер в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о важности отказа от секса в период подготовки к бою.

— Важнейший пункт [подготовки к бою] — моя дочь в соседней комнате, поэтому буду говорить тише — никакого секса перед боями. Вот это настоящий работающий секрет. Многие бойцы в это не верят, но отсутствие секса — решающий, последний шаг, который дает тебе силу и возможность восстанавливаться нон-стоп. Это делает тебя сильнее ментально, физически и убивает нервозный страх. Когда ты настолько самоотвержен и предан подготовке, то все страхи уходят, потому что ты знаешь, что отдал абсолютно все, что у тебя было, изменил свою жизнь ради одного вечера боев. Да, ученые говорят, что секс или без секса — нет никакой разницы, но разница есть. Психологически вы становитесь сильнее, потому что знаете, что пожертвовали всем.

— За месяц нужно отказываться от этого?

— Минимум за 4 недели. В большинстве случаев я прекращал заниматься этим за 4-6 недель. И еще важный нюанс — это делает тебя свирепее, ты хочешь бить соперника сильнее.

23 января Франсис Нганну победил Сирила Гана единогласным решением и провел первую защиту пояса UFC в тяжелом весе.