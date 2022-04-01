Российский боец Вячеслав Дацик и бразилец Сауло Кавалари проведут бой 15 апреля

Дацик и Кавалари проведут бой на турнире PRAVDA 15 апреля

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Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик и бразилец Сауло Кавалари проведут бой на турнире PRAVDA 15 апреля. Их противостояние станет главным событием вечера.

Сауло Кавалари — успешный боец на «голых кулаках», бывший чемпион лиги Glory в полутяжелом весе.

В последнем поединке Дацик уступил соотечественнику Зелимхану Пулеметчику Дукаеву на вечере «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Турнир состоится в клубе ГЛАВCLUB. Трансляцию мероприятия покажет телеканал РЕН ТВ.