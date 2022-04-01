Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:29

Российский боец Вячеслав Дацик и бразилец Сауло Кавалари проведут бой 15 апреля

Дацик и Кавалари проведут бой на турнире PRAVDA 15 апреля
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик и бразилец Сауло Кавалари проведут бой на турнире PRAVDA 15 апреля. Их противостояние станет главным событием вечера.

Сауло Кавалари — успешный боец на «голых кулаках», бывший чемпион лиги Glory в полутяжелом весе.

В последнем поединке Дацик уступил соотечественнику Зелимхану Пулеметчику Дукаеву на вечере «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Турнир состоится в клубе ГЛАВCLUB. Трансляцию мероприятия покажет телеканал РЕН ТВ.

Вячеслав Дацик
ММА
0
Читайте также
Россию оставили в ФИФА, а русский язык сделали одним из официальных. Что это значит
Рабы на стройках, неразбериха с талисманом, протесты ЛГБТ. Почему ЧМ-2022 в Катаре может стать самым проблемным в истории
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пономарев объяснил, почему показал средний палец Шуаеву

Пономарев — о судействе в бою с Шуаевым: «Рефери украл мой хлеб»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости