Грегор Гиллеспи исключен из рейтинга UFC в легком весе

35-летний легковес Грегор Гиллеспи (14-1) был исключен из рейтинга UFC, сообщает портал The MMA Media. Ранее менеджер Армана Царукяна (18-2) Саят Абдрахманов утверждал, что Гиллеспи много раз отказывался от боя с Царукяном, и в случае еще одного отказа его исключат из рейтингов.

Гиллеспи в последний раз дрался 8 мая 2021 года на UFC on ESPN 24 в Лас-Вегасе против Диего Феррейры (17-5). Гиллеспи победил техническим нокаутом во втором раунде.