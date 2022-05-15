Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:35

Грегор Гиллеспи исключен из рейтинга UFC в легком весе

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

35-летний легковес Грегор Гиллеспи (14-1) был исключен из рейтинга UFC, сообщает портал The MMA Media. Ранее менеджер Армана Царукяна (18-2) Саят Абдрахманов утверждал, что Гиллеспи много раз отказывался от боя с Царукяном, и в случае еще одного отказа его исключат из рейтингов.

Гиллеспи в последний раз дрался 8 мая 2021 года на UFC on ESPN 24 в Лас-Вегасе против Диего Феррейры (17-5). Гиллеспи победил техническим нокаутом во втором раунде.

1
Читайте также
Самая красивая гимнастка СССР спилась и умерла в одиночестве
Сальвадор стал городом из колючей проволоки. «Гонка Героев», день четвертый
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тони Фергюсон планирует отказаться от нестандартных тренировок. Он ищет новую команду
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости