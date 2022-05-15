Джон Маккарти: «В данный момент Чарльз Оливейра побьет Ислама Махачева»

Бывший рефери Джон Маккарти в потенциальном поединке Чарльза Оливейры (33-8) и Ислама Махачева (22-1) ставит на бразильского бойца.

«Думаю, что в данный момент Чарльз побьет Ислама, — сказал Маккарти в подкасте Weighing In. — Есть огромная разница между Чарльзом, который дрался с Кевином Ли в 2019 году, и Чарльзом, который побеждает сейчас. Все дело в его уверенности. С каждым боем он все больше верит в себя и в свои возможности. Он дошел до того, что чувствовал себя очень уверенно в размене с Гэтжи. Он искал возможности подловить его».

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 7 мая на UFC 274 в Финиксе (США). Бразилец идет на серии из 11 побед.

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе и идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.