Тони Фергюсон планирует отказаться от нестандартных тренировок. Он ищет новую команду

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (23-5) рассказал, что рассматривает несколько залов для подготовки к следующим боям.

«Я рассматриваю залы «Пит Мастер», «Джексон-Винк», «Синдикат» и Институт UFC, — признался «Эль Кукуй» в интервью MMA Junkie. — Долгое время я считал, что могу справиться сам, что мне не надо присоединяться ни к какой команде. У меня это действительно получалось. Я очень долго тренировался при помощи нескольких людей, но теперь я готов стать частью команды. Я снова хочу, чтобы моей подготовкой занимались высококвалифицированные специалисты. Это важно, особенно в таком спорте, как наш».

Фергюсон проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Это поражение стало для него 4-м подряд.