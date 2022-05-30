Государственную аккредитацию Союза ММА России продлили до 2026 года

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин сообщил, что организация получила аккредитацию до 2026 года.

«Членами Комиссии были заданы вопросы по антидопинговой политике и состоянии ММА в стране. В результате обсуждения было принято решение продлить государственную аккредитацию Союза ММА России и наделить ее статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта Смешанное боевое единоборство «ММА» сроком на 4 года», — приводит слова Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.

30 апреля прошло заседание Комиссии Министерства спорта Российской Федерации по государственной аккредитации общественных организаций.

Союз ММА России был создан в 2012 году.