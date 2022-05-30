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Сегодня, 14:48

Государственную аккредитацию Союза ММА России продлили до 2026 года

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин сообщил, что организация получила аккредитацию до 2026 года.

«Членами Комиссии были заданы вопросы по антидопинговой политике и состоянии ММА в стране. В результате обсуждения было принято решение продлить государственную аккредитацию Союза ММА России и наделить ее статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта Смешанное боевое единоборство «ММА» сроком на 4 года», — приводит слова Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.

30 апреля прошло заседание Комиссии Министерства спорта Российской Федерации по государственной аккредитации общественных организаций.

Союз ММА России был создан в 2012 году.

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