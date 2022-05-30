Чемпион UFC Дейвесон Фигередо обдумывает переход в легчайший вес

Чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвесон Фигередо (21-2) сообщил, что он расстроен решением UFC ввести бой за временный пояс чемпиона в наилегчайшем весе, а также заявил о намерении подняться в легчайший вес.

«Я расстроился, когда UFC ввели бой за временный титул чемпиона, — приводит слова бразильца издание BJ Penn. — Я всего несколько месяцев назад провел титульный бой, а они уже вводят временный? Я не согласился на бой с Морено, потому что получил травму. Могу это доказать. Я всегда устраивал зрелищные поединки и чувствую, что лига меня недооценивает. Я чувствую разочарование. Признаюсь, что серьезно обдумываю переход в легчайший вес. Мы с Генри Сехудо спасли этот дивизион, и я думаю, что имею право принимать решения».

Фигередо вернул себе титул чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, США. Бразилец единогласным решением судей одолел Брэндона Морено (19-6).