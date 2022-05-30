Ислам Махачев встретился с 13-летним боксером из Донбасса

Третий номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев (22-1) подарил 13-летнему боксеру из Донбасса Михаилу Мандрыка бейсболку с автографом, а также фирменную футболку и книгу с автографом Хабиба Нурмагомедова (29-0), сообщает РГВК «Дагестан».

Для встречи с кумиром Мандрыга специально приехал вместе с мамой в Махачкалу. При помощи члена Центрального штаба Народного фронта депутата Госдумы РФ Артема Бичаева общественники организовали для мальчика тренировку с Махачевым.

«Почему мне нравится Ислам Махачев? Он классный, крутой... Я, конечно, очень рад, что смог встретить такого чемпиона», — поделился своими впечатлениями от встречи с Махачевым Мандрыка.