Федор Емельяненко подвел итоги чемпионата России по смешанным единоборствам

45-летний российский боец Федор Емельяненко подвел итоги чемпионата России по смешанным единоборствам.

«Поздравляю победителей чемпионата России по ММА с успешными выступлениями! В эти дни мы увидели много интересных поединков, обратили внимание на перспективных спортсменов. Кто-то одержал безоговорочные победы, у кого-то не все получилось сейчас, но я уверен, что обязательно получится в будущем. В спорте есть победы и поражения, если делать правильные выводы, продолжать трудиться, то у вас есть отличные возможности для роста», — написал Емельяненко в соцсетях.

Чемпионат России по MMA проходил в Кемерово. По его итогам определились победители в 10 весовых категориях у мужчин и в шести у женщин.

Финальные поединки проводились в присутствии почетных гостей, включая Федора Емельяненко, президента Союза ММА России Радмира Габдуллина и президента IMMAF Керрита Брауна.