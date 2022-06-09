Гловер Тейшейра: «Победная серия Прохазки ничего не значит»

42-летний действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-7) сообщил, что его не волнует длинная победная серия его оппонента Иржи Прохазки (28-3), так как он провел в сильнейшей лиге мира всего два боя.

«Его победная серия ничего не значит, — сказал бразилец на пресс-конференции перед турниром. — Когда я дрался с Джонсом, у меня была длинная серия побед. При этом я нокаутировал соперников. Его победная серия началась до UFC. В UFC такую серию побед невероятно сложно сделать, поэтому меня не волнует его рекорд. Я знаю, что он крутой боец, но здесь ему было бы сложнее идти на такой серии».

Тейшейра и Прохазка подерутся за чемпионский пояс в полутяжелом весе 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.