Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:23

Гловер Тейшейра: «Победная серия Прохазки ничего не значит»

Гловер Тейшейра не обеспокоен длинной победной серией своего оппонента Иржи Прохазки
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

42-летний действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-7) сообщил, что его не волнует длинная победная серия его оппонента Иржи Прохазки (28-3), так как он провел в сильнейшей лиге мира всего два боя.

«Его победная серия ничего не значит, — сказал бразилец на пресс-конференции перед турниром. — Когда я дрался с Джонсом, у меня была длинная серия побед. При этом я нокаутировал соперников. Его победная серия началась до UFC. В UFC такую серию побед невероятно сложно сделать, поэтому меня не волнует его рекорд. Я знаю, что он крутой боец, но здесь ему было бы сложнее идти на такой серии».

Тейшейра и Прохазка подерутся за чемпионский пояс в полутяжелом весе 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

ММА
0
Читайте также
Загитова гонится за Плющенко: кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?
Блаттера и Платини судят в Швейцарии. Оба обвиняются в коррупции, мошенничестве и взятках за ЧМ в России и Катаре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт хочет, чтобы ММА признали олимпийским видом спорта: «Вам нужны зрители?»

Гловер Тейшейра рассказал, кто вдохновил его заниматься ММА
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости