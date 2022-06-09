Гловер Тейшейра рассказал, кто вдохновил его заниматься ММА

42-летний действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-7) рассказал, что заниматься ММА его вдохновили знаменитые соотечественники, вроде Витора Белфорта и Ройса Грейси.

«Меня вдохновляли Вандерлей Сильва, Родриго Ногейра и Жозе Альдо, который по прежнему отлично выступает, — сказал бразилец в Embedded. — Я помню, у меня была просто ужасная работа: мы занимались обустройством территории. Как-то раз мы расчищали заросли на одной из собственности в Нью-Йорке, и я помню, что еще тогда я мечтал стать чемпионом UFC. Я смотрел на Витора Белфорта, Ройса Грейси и думал, что буду заниматься джиу-джитсу и стану чемпионом UFC.

Я начал, и я был очень силен. Я хотел драться со всеми. Помню, в самом начале я специально давал всяким парням взять меня на удушающий, чтобы показать им, как я выкручусь. Обычно мне удавалось выбраться, и я сам их душил. Так я выигрывал пиво, сэндвич и кофе. Я делал это повсюду. Например, нас везли на работу и мы останавливались у магазина, чтобы позавтракать, и я говорил: «Ребята, кто-нибудь хочет забиться со мной? Вы начинаете в позиции сверху и должны удержать меня 30 секунд».

Тейшейра проведет следующий бой против Иржи Прохазки (28-3) 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.