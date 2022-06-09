Дана Уайт хочет, чтобы ММА признали олимпийским видом спорта: «Вам нужны зрители?»

Президент UFC Дана Уайт считает, что смешанные единоборства должны быть включены в программу Олимпиады, чтобы привлечь к играм еще больше зрителей.

«ММА уже давно должны были стать олимпийским видом спорта, — сказал Уайт на YouTube-канале UFC. — Я не хочу тратить свое время, чтобы добиваться этого. Если честно, меня это не особо волнует, но я согласен с мнением, что если они хотят привлечь внимание людей к Олимпийским играм, им нужно включить ММА».

В летней Олимпиаде заявлены карате, дзюдо, борьба и бокс. В 2021 году Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал еще три вида единоборств: самбо, кикбоксинг и тайский бокс. Эти дисциплины могут быть представлены на Олимпийских играх 2024 или 2028 года.