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Сегодня, 17:04

Дана Уайт хочет, чтобы ММА признали олимпийским видом спорта: «Вам нужны зрители?»

Дана Уайт рассказал, что хочет признания ММА олимпийским видом спорта
Виктория Кравченко
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Президент UFC Дана Уайт считает, что смешанные единоборства должны быть включены в программу Олимпиады, чтобы привлечь к играм еще больше зрителей.

«ММА уже давно должны были стать олимпийским видом спорта, — сказал Уайт на YouTube-канале UFC. — Я не хочу тратить свое время, чтобы добиваться этого. Если честно, меня это не особо волнует, но я согласен с мнением, что если они хотят привлечь внимание людей к Олимпийским играм, им нужно включить ММА».

В летней Олимпиаде заявлены карате, дзюдо, борьба и бокс. В 2021 году Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал еще три вида единоборств: самбо, кикбоксинг и тайский бокс. Эти дисциплины могут быть представлены на Олимпийских играх 2024 или 2028 года.

Олимпиада
Дана Уайт
ММА
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