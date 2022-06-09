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Сегодня, 18:06

Валентина Шевченко: «Сейчас мое время. Возраст — это всего лишь число»

Валентина Шевченко заявила, что готова встретиться с Пеньей и Нуньес
Давид Хачатрян
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Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона Валентина Шевченко (22-3) заявила, что она готова встретиться с чемпионкой легчайшего дивизиона Джулианной Пеньей (11-4) и чемпионкой полулегкого веса Амандой Нуньес (21-5).

«Я открыта для возвращения в легчайший вес для поединка с Джулианной Пеньей или Амандой Нуньес, — приводит слова Шевченко издание Sports Illustrated. — Было бы потрясающе провести трилогию с Амандой или матч-реванш с Пеньей. Я готова на оба эти варианта».

Также Шевченко заявила, что готова в очередной раз защитить титул в бою против Таилы Сантос (19-1).

«Я знаю, что она сильный боец. В бою может произойти все что угодно, поэтому я так усердно тренировалась. Я чувствую себя прекрасно, готова к защите. Сейчас мое время. Возраст — это всего лишь число. Я никогда не чувствовала себя так хорошо. Это моя жизнь. Я хочу победить, мне нужно победить. Нет ничего важнее этого».

Шевченко будет защищать титул в легчайшем весе в 7-й раз против Таилы Сантос (19-1) 11 июня на UFC 275 в Каланге, Сингапур.

Аманда Нуньес
Валентина Шевченко
UFC
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