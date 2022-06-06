Гловер Тейшейра признался, как он мечтает завершить карьеру

42-летний действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-7) сообщил, что хочет защитить титул в бою против Иржи Прохазки (28-3), а прощальный бой провести в Нью-Йорке.

«Если я выиграю у Прохазки, а в ноябре в Нью-Йорке проведу еще одну защиту и завершу карьеру, то это было бы просто идеально, — сказал бразилец в интервью Mundo da Luta podcast. — К тому же Нью-Йорк близко к городу, в котором я живу вот уже более 20 лет. Это было бы моим идеальным прощанием с боями. Я часто думаю об этом».

Тейшейра и Прохазка подерутся за чемпионский пояс в полутяжелом весе 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.