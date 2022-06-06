Чейл Соннен рассказал, почему не состоится реванш между Диасом и Масвидалем

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен рассказал, почему он не верит в то, что руководство UFC заинтересовано в организации реванша между Хорхе Масвидалем (35-16) и Нейтом Диасом (20-13).

«Хотим ли мы увидеть бой Нейта и Хорхе? Да, это был бы громкий бой, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Но давайте взглянем на эту ситуацию с точки зрения руководства лиги. Все идет к тому, что Нейт уйдет из UFC после последнего боя по контракту. В таком случае выставлять против него одну из главных звезд организации — это огромный риск. Даже если Хорхе вновь победит, что это будет значить? Это никак не продвинет его в рейтингах. Я не уверен, что UFC видят смысл в организации этого боя».

Масвидаль победил Диаса техническим нокаутом в третьем раунде 2 ноября 2019 года на UFC 244 и завоевал титул BMF. Турнир прошел в Нью-Йорке, США.

Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Парадайсе, США.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3).