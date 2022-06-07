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Сегодня, 10:20

Мовсар Евлоев вошел в топ-10 рейтинга полулегкого веса UFC

Давид Хачатрян
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28-летний российский боец Мовсар Евлоев (16-0) после победы над Дэном Иге (15-6) единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27) 4 июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США поднялся на 10-ю строчку рейтинга дивизиона. До этого Евлоев занимал 13-ю строчку рейтинга.

Иге, напротив, опустился на 11-ю строчку, а следом и Содик Юсуфф (12-2) и Эдсон Барбоза (22-1) упали на одну строчку — 12-ю и 13-ю соответственно.

В UFC россиянин провел шесть боев, и все победил решением судей.

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