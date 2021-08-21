Россия заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по ММА.

В Казани завершился открытый чемпионат Европы по смешанным единоборствам среди любителей и юниоров. 20 августа в «Баскет-Холле» были разыграны золотые и серебряные медали.

Сборная России заняла первое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 12 золотых, 13 серебряных и 28 бронзовых медалей.

Среди юниоров (18-20 лет) четверо российских спортсменов стали победителями: Зафаршо Шомирсаидов (весовая категория до 56,7 кг), Абайоми Топе Давид Самуэль (до 83,9 кг), Гамзат Сиражудинов (до 120,2 кг) и Дмитрий Бабаев (свыше 120,2 кг). Обладателями серебряных медалей стали следующие россияне: Иван Веретенников (до 52,2 кг), Абубакар Дзугуев (до 70,3 кг), Николай Буденков (83,9 кг), Шамиль Курбанов (до 93,0 кг) и Никита Овсянников (до 120,2 кг).

Среди женщин Мария Ширканова стала чемпионкой в весовой категории до 70,3 кг. Маликат Куччаева (до 56,7 кг) и Дария Пирогова (70,3 кг) стали серебряными призёрами первенства.

В мужской категории семь российских бойцов стали обладателями золотых медалей на чемпионате Европы: Шамиль Магомедгаджиев (до 52,2 кг), Сулейман Бершигадов (до 56,7 кг), Гаджимурад Заваев (до 65,8 кг), Омарасхаб Юсупов (до 70,3 кг), Денис Зейнединов (до 83,9 кг), Гаджимурад Багаудинов (до 93,0 кг), и Заурбек Магомедов (свыше 120,2 кг). Ещё шесть россиян взяли серебро: Ахмед Нуцалханов (до 56,7 кг), Сергей Ширкунов (до 61,2 кг), Салман Рамазанов (до 65,8 кг), Усман Абасов (до 70,3 кг), Руслан Шидаков (до 93,0 кг), Омар Алиев (до 120,2 кг).