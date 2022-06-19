Дана Уайт не заинтересован в организации боя между Серроне и Лозона после очередной отмены поединка

Глава UFC Дана Уайт подчеркнул, что он больше не заинтересован в организации боя двух ветеранов UFC Дональда Серроне (36-16) и Джо Лозона (28-15) после очередной отмены поединка.

«Я больше не буду организовывать этот бой. Это стало похоже на то, что было с Хабибом и Тони», — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC on ESPN 37.

Серроне и Лозон должны были подраться 7 мая на UFC 274 в Финиксе, однако поединок был отменен из-за проблем со здоровьем у Серроне. Затем бой был перенесен на 18 июня на UFC on ESPN 37 в Остине, но незадолго до начала турнира Лозон снялся с турнира.

UFC пытались организовать бой Хабиба Нурмагомедова (29-0) и Тони Фергюсона (23-5) пять раз, но каждый раз поединок отменялся. Сперва бойцы должны были встретиться в 2015 году, затем — в 2016-м, затем — в 2017-м, затем — в 2018-м, а последняя попытка организовать бой была зафиксирована в 2020 году.

Серроне идет на серии из пяти поражений. В последнем поединке Серроне проиграл Алексу Морено (21-7) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 8 мая 2021 года на турнире UFC on ESPN 24 в Лас-Вегасе, США.

Лозон последний поединок выиграл у Джонатана Пирса (10-4), отправив американца в технический нокаут в первом раунде. Бой прошел 18 октября 2019 года на UFC on ESPN 6 в Бостоне, США.