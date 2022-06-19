Мовсар Евлоев бросил вызов Кэлвину Каттару: «Разберу тебя на части»

28-летний российский боец UFC Мовсар Евлоев (16-0) бросил вызов Кэлвину Каттару (23-6) сразу после того, как тот проиграл Джошу Эмметту (18-2) раздельным решением судей на UFC on ESPN 37 в Остине, США.

«Это был до ужаса близкий бой. Думал, что Каттар выиграл. Кэлвин, дай знать, когда будешь готов драться, потому что я разберу тебя на части, не доведя до решения судей», — написал Евлоев в Twitter.

Евлоев провел в UFC шесть боев, и каждый забрал решением судей. В прошлом бою россиянин победил Дэна Иге (15-6) единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27) 4 июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.