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Сегодня, 17:14

Мовсар Евлоев бросил вызов Кэлвину Каттару: «Разберу тебя на части»

Мовсар Евлоев бросил вызов Кэлвину Каттару
Давид Хачатрян
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28-летний российский боец UFC Мовсар Евлоев (16-0) бросил вызов Кэлвину Каттару (23-6) сразу после того, как тот проиграл Джошу Эмметту (18-2) раздельным решением судей на UFC on ESPN 37 в Остине, США.

«Это был до ужаса близкий бой. Думал, что Каттар выиграл. Кэлвин, дай знать, когда будешь готов драться, потому что я разберу тебя на части, не доведя до решения судей», — написал Евлоев в Twitter.

Евлоев провел в UFC шесть боев, и каждый забрал решением судей. В прошлом бою россиянин победил Дэна Иге (15-6) единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27) 4 июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

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