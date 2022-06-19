Майкл Биспинг рассказал, как вернуть Хабиба из отставки

Аналитик, комментатор и бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг (30-9) считает, что непобежденного бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) можно вернуть в бои, если он и Тони Фергюсон (23-5) станут тренерами нового сезона The Ultimate Fighter.

«Я дважды был тренером на The Ultimate Fighter, и не понаслышке знаю, что там происходит, — отметил Биспинг на своем YouTube-канале. — Когда ты так часто контактируешь со своим соперником, то тебе хочется его придушить. У Хабиба тяжелый график, у него много бизнес-проектов, так что его не вернуть деньгами. Если только он просто не захочет разбить Фергюсону лицо.

Это шоу было создано с акцентом на драму. В UFC хотят, чтобы они стали тренерами. Кто не любит Тони? Он говорит много всего, он уверен в себе. Я уверен, что он хочет подраться с Хабибом, потому что верит, что сможет его победить. Думаю, Тони способен ткнуть медведя палкой, чтобы его разбудить. Тогда кто знает, что произойдет".

UFC пытались организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона пять раз, но каждый раз поединок отменялся. Сперва бойцы должны были встретиться в 2015 году, затем — в 2016-м, затем — в 2017-м, затем — в 2018-м, а последняя попытка организовать бой была зафиксирована в 2020 году.

Фергюсон последний бой проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.