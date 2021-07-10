Гилберт Бернс: «Слабые стороны Томпсона? Их нет»

Второй номер рейтинга полусредневесов UFC бразилец Гилберт Бернс поделился мыслями о предстоящем оппоненте американце Стивене Томпсоне.

«Слабые стороны Томпсона? Их нет, — сказал Бернс «СЭ». — Он — боец высокого уровня, и я думаю, что он прекрасен во всех аспектах. Он отлично двигается по октагону, хорошо работает в стойке и неплохо защищается от проходов в ноги. Не думаю, что он хоть в чем-то плох. Он очень силен. Будет сложно пройти ему в ноги, биться с ним в стойке. Даже если я повалю его настил, будет сложно его удерживать там. Он очень хороший боец».

Бернс и Томпсон сразятся в со-главном событии турнира UFC 264, который состоится в ночь на 11 июля в Вегасе.

В главном бою вечера Конор Макгрегор встретится с Дастином Порье. РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Начало трансляции — в 5.00 (время московское).