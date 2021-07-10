Соперница Куницкой извинилась за то, что не уложилась в вес перед поединком UFC 264

Мексиканка Ирене Альдана рассказала, почему провалила взвешивание перед боем с россиянкой Яной Куницкой на турнире UFC 264.

«За всю мою карьеру я впервые не уложилась в вес. Я очень старалась и доводила свое тело до предела. Однако, мое тело перестало потеть. У меня начался менструальный цикл за неделю до боя, и я уверена, что сброс веса остановился из-за этого. Хочу извиниться перед своей соперницей Яной Куницкой и ее командой. Я бы никогда не сделала этого, чтобы воспользоваться преимуществом в бою. Я также прошу прощения перед своей командой, UFC и нашими фанатами», — написала Альдана в Instagram.

По итогам процедуры взвешивания вес Куницкой составил 61 кг, Алданы — 63,27 кг. Так как мексиканка не уложилась в лимит легчайшей весовой категории, она выплатит 30 процентов от своего гонорара в пользу соперницы.

В предыдущем поединке соперница Куницкой — бразильянка Кетлин Виера — также не сдала вес, но россиянка приняла бой и одержала победу.

Главным собыитем турнира UFC 264 будет бой Порье — Макгрегор, который в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 11 июля в 5.00 (время московское).