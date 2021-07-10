Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс не считает, что Энтони Петтис случайно победил его предстоящего оппонента Стивена Томпсона.

«Считаю, что в боях случайностей не бывает, — сказал Бернс в интервью «СЭ». — Каждый бой по-своему опасен, потому что ты можешь пропустить удар. Случайность — это когда Андерсон Силва сломал свою ногу. Случайность — это когда Крис Вайдман сломал ногу. Случайных нокаутов не бывает».

Бернс и Томпсон сразятся в ночь на 11 июля в со-главном событии турнира UFC 264. Петтис сенсационно нокаутировал Томпсона в марте 2019 года на турнире UFC Fight Night 148.

В главном бою вечера Конор Макгрегор встретится с Дастином Порье. РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Начало трансляции — в 5.00 (время московское).