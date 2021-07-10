Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Боец UFC Бернс: «Случайных нокаутов не бывает. Случайность — это когда Силва и Вайдман сломали ногу»

12:55
Гилберт Бернс. Фото Instagram
Гилберт Бернс. Фото Instagram
Теги:

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс не считает, что Энтони Петтис случайно победил его предстоящего оппонента Стивена Томпсона.

«Считаю, что в боях случайностей не бывает, — сказал Бернс в интервью «СЭ». — Каждый бой по-своему опасен, потому что ты можешь пропустить удар. Случайность — это когда Андерсон Силва сломал свою ногу. Случайность — это когда Крис Вайдман сломал ногу. Случайных нокаутов не бывает».

Бернс и Томпсон сразятся в ночь на 11 июля в со-главном событии турнира UFC 264. Петтис сенсационно нокаутировал Томпсона в марте 2019 года на турнире UFC Fight Night 148.

В главном бою вечера Конор Макгрегор встретится с Дастином Порье. РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Начало трансляции — в 5.00 (время московское).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

Макгрегор — Порье: неожиданный прогноз «СЭ» на главный бой UFC 264
Родители Меладзе рассказали, как их обманула аферистка: Жалко ее было
Украина выдвинула ультиматум по переговорам по Донбассу
Какой вы овощ по знаку зодиака
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд