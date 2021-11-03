Гэтжи уверен, что ему гарантирован титульный бой в случае победы нокаутом над Чендлером на UFC 268

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Джастин Гэтжи уверен, что в случае победы нокаутом над соотечественником Майклом Чендлером он вновь подерется за пояс неоспоримого чемпиона.

«Чендлер быстрый, взрывной боец, но он не сможет контролировать то, как я буду биться, — сказал Гэтжи во втором эпизоде UFC 268 Embedded. — Я сделаю шаг назад, если захочу, пойду в стороны, когда мне угодно. То, что он говорит про меня и бой не имеет никакого значения. Когда я выйду туда и нокаутирую его, мне будет гарантирован за титул. Это все, что я пытаюсь получить».

Турнир UFC 268, в рамках которого Гэтжи сразится с Чендлером, состоится в ночь на 7 ноября в Нью-Йорке.

Гэтжи провел последний бой в октябре прошлого года против экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, уступив россиянину удушающим приемом во втором раунде.